L’Arabie saoudite signe un nouvel accord à 4 milliards d’euros

L’Arabie saoudite compte continuer d’étendre son empire. Après avoir placé la Saudi Pro League sur la carte du football grâce à la signature de Cristiano Ronaldo en janvier 2023, le pays du Golfe a depuis continué à attirer de nombreuses stars européennes, telles que Karim Benzema et Neymar. Mais il ne compte pas s’arrêter là : AS annonce que Surj Sports Investment, la branche sportive du fonds souverain saoudien (PIF), a signé une alliance stratégique avec Enfield Investment Partners, un fonds américain prêt à investir 4 milliards d’euros, afin d’identifier des opportunités d’investissement dans le sport.

La suite après cette publicité

Si l’objectif de l’Arabie saoudite est d’accroître sa présence dans de nombreuses disciplines populaires à l’échelle mondiale, le football n’est évidemment pas en reste. En plus de l’arrivée massive de joueurs européens, le royaume organise également les Supercoupes d’Espagne et d’Italie. La prolongation de Cristiano Ronaldo avec Al-Nassr, avec un contrat de presque 200 millions d’euros pour un an, associée à l’ambition saoudienne de recruter Vinicius, montre à quel point le pays cherche à s’immiscer dans le monde du ballon rond.