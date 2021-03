FC Barcelone : Joan Laporta connaît déjà une crise

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone est embourbé dans une crise depuis un long moment déjà. En effet, l'année passée, en Ligue des Champions, les Catalans se sont vus infliger une lourde défaite contre le Bayern Munich (2-8). Dans la foulée ou presque, Lionel Messi a commencé à se poser des questions et a même envoyé un burofax pour demander à quitter son club de toujours. Finalement, l'Argentin, en fin de contrat en juin prochain, a dû rester un an de plus et pourrait donc partir libre cet été.

Ces choses ont entraîné la démission du président Josep Maria Bartomeu, qui a dû convoquer des élections anticipées pour élire une nouvelle équipe dirigeante. C'est chose faite depuis cette semaine puisque l'ancien président, Joan Laporta, a été élu. Dans ses valises vont arriver Mateu Alemany, qui a officié du côté de Valencia, et Jordy Cruyff, le fils de l'ex-légende du club et des Pays-Bas, Johan. Mais ce ne sont pas les seuls qui doivent arriver.

Giro ne voulait pas tous les pouvoirs pour Reverter

En effet, Jaume Giró, qui devait être le vice-président économique du club était annoncé. Finalement, il ne viendra pas. C'est ce qu'affirme Sport en ce dimanche matin. Alors que Laporta, pour valider son élection, doit présenter une garantie de 126 millions d'euros devant la Ligue de football professionnel ce lundi, Jaume Giro a décidé de quitter la candidature ce samedi. En cause ? Des désaccords assez importants avec le nouveau grand boss des Blaugranas.

Le quotidien catalan explique que les deux hommes ont connu de graves divergences concernant la gestion économique future du club pour surmonter la crise que connaît l'écurie. Giro a mal pris le fait que toutes les décisions économiques reviennent au seul Ferran Reverter. Laporta aurait compris la situation et les deux parties, qui avaient entamé leur marche côte à côte depuis l'année dernière et le début de la campagne du nouveau président, ont donc dû se séparer. Ça commence mal...