Mercato : le FC Barcelone va offrir Georginio Wijnaldum à Ronald Koeman

Le mercato a commencé doucement à Barcelone. Avant de penser à offrir de nouveaux éléments à Ronald Koeman, les dirigeants catalans souhaitaient d'abord faire partir de nombreux éléments indésirables. Ils n'ont de toute manière pas vraiment le choix, puisque les finances du club obligent à des départs avant de voir de nouvelles têtes débarquer. Ivan Rakitic s'en est allé à Séville, alors qu'Arturo Vidal et Luis Suarez sont proches de terminer à l'Inter et à la Juventus.

Et surtout, Josep Maria Bartomeu et ses équipes doivent gérer le cas Messi, qui paralyse logiquement l'actualité du club de la cote méditerranéenne. Des recrues sont pourtant attendues et surtout, nécessaires. Et ces dernières heures, on dirait bien que l'état-major barcelonais a avancé sur un dossier et sur un joueur qui est cher à Ronald Koeman.

Le Barça ne veut pas trop dépenser

Sport dévoile ainsi que le dossier Georginio Wijnaldum (29 ans, Liverpool) a plutôt bien avancé ces dernières heures. Et pour cause, le milieu de terrain néerlandais, que le tacticien batave connaît bien pour l'avoir eu sous ses ordres en sélection, a déjà donné son accord au FC Barcelone. Le média évoque des négociations très avancées entre les clubs, alors que le joueur a accepté les contours d'un contrat de trois ans à Barcelone.

De son côté, le champion d'Angleterre ne retiendra pas forcément son joueur, d'autant plus que Thiago Alcantara (Bayern) a les faveurs de la formation de la Mersey. Les Catalans espèrent qu'un montant environnant les 15 millions d'euros plus divers bonus suffira à convaincre les Reds, alors qu'il ne reste qu'un an de contrat au joueur en Angleterre. Ils ne comptent pas mettre plus de 20 millions d'euros sur la table, toujours selon le média. Affaire à suivre...