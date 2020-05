AS Roma : Javier Pastore dévoile ses plans d'avenir

Joueur de l'AS Roma depuis l'été 2018, Javier Pastore (30 ans) a plus souvent fait parler de lui à cause de ses blessures même s'il totalise 32 matches dont 19 titularisations pour 4 buts et 2 passes décisives toutes compétitions confondues depuis son arrivée à Rome. Sans surprise, son avenir chez les Giallorossi a souvent été remis en question. Mais dans des propos relayés par la Gazzetta dello Sport, le milieu de terrain passé par le PSG a clairement fait connaître ses plans pour son avenir.

« Je voudrais les trois ans qu’il me reste à la Roma et après rentrer en Argentine, et aller à Talleres. Je ne me vois jouer dans aucune autre équipe argentine. On m’a proposé quatre ans en Chine, mais ça ne m’intéresse pas. J’aime la compétition, jouer la Ligue des Champions. J’ai eu de vraies belles offres, mais ça ne faisait pas le poids. Pour le moment, je n’ai aucune intention d’aller en Chine. » Voilà qui est dit !