L'Angleterre affrontera la Côte d'Ivoire en amical à Wembley

La Fédération anglaise de football (FA) a annoncé ce vendredi l'organisation d'une rencontre amicale face à la Côte d'Ivoire le 29 mars prochain à Wembley. Alors que les Three Lions sont déjà qualifiés pour la Coupe du Monde 2022, les Elephants ont été éliminé de la course aux barrages de la zone Afrique pour le Mondial, qui se tiendront durant la prochaine trêve internationale.

La suite après cette publicité

«Leur première visite à Wembley constituera un test important pour les Three Lions sur la route de la Coupe du monde de la FIFA 2022 au Qatar. Ce sera la première fois que l'équipe de Gareth Southgate affrontera une opposition non européenne depuis novembre 2018», peut-on lire dans le communiqué de la FA.

A first meeting at senior level. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇨🇮



The #ThreeLions will take on Côte d'Ivoire at @wembleystadium in March!