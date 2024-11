Vasco da Gama : Dimitri Payet a fait une annonce sur son avenir

Et si Dimitri Payet (37 ans) parvenait à renverser la tendance ? Cela fait plusieurs mois que le milieu offensif français de Vasco da Gama se fait descendre par les médias brésiliens. Avant son doublé inscrit le 29 octobre dernier contre Bahia (3-2), l’ancien pensionnaire de la Ligue 1 affichait un faible bilan comptable (1 but, 1 passe décisive) depuis le début de la saison 2024. De quoi provoquer l’ire des supporters du Vasco et relancer les rumeurs d’un possible départ anticipé cet hiver (Payet est sous contrat jusqu’en juin 2025).

La suite après cette publicité

Face à ces critiques, le coach du Français, Rafael Paiva, était monté au créneau pour défendre son poulain après la victoire contre Cuiaba (1-0). « Payet est un joueur extrêmement professionnel, il a été très respectueux de tout ce que nous avons mis en place. (…) À l’entraînement, il pousse l’équipe. Il sait qu’il a beaucoup de poids au sein d’elle et nous sommes très heureux que, même en si peu de temps, Payet apporte une grande contribution. C’est un joueur qui s’entraîne à nouveau à un haut niveau, nous savons qu’il se développe physiquement, mais nous sommes convaincus que lorsque Payet aura plus de temps de jeu, il apportera une contribution encore plus importante ». Avant ça, Payet avait lui-même publié un message pour faire taire ses détracteurs.

Une visite familiale qui change tout

Depuis, Globoesporte nous apprend que le joueur, qui vit seul à Rio de Janeiro, a reçu la visite de sa famille juste avant le match contre Bahia. Et visiblement, ça a eu son effet. Auteur d’un doublé, le Réunionnais a réalisé le meilleur match de son aventure carioca selon la presse locale. « C’est un privilège de voir Payet jouer à ce niveau. Nous espérons voir Payet jouer à ce niveau plus souvent. C’est une star, il l’a montré aujourd’hui. C’est un joueur très compétitif. Il veut jouer, il travaille dur pour se développer physiquement. C’est un joueur plus âgé, nous devons donc être patients », s’est félicité son entraîneur après la rencontre.

La suite après cette publicité

De quoi remettre en question les rumeurs de départ. Pour le moment, il faudra au Vasco plus d’un match de ce calibre de la part de Payet pour que les tensions disparaissent. Cependant, le principal intéressé a confirmé auprès de ses coéquipiers qu’il ne comptait pas jeter l’éponge, à l’heure où les observateurs espéraient voir Philippe Coutinho être privilégié. « Il était heureux cette semaine. Il nous a dit qu’il allait rester. C’est un joueur très important et je pense que c’est une très bonne chose pour nous », a déclaré le défenseur uruguayen José Luis Rodriguez en zone mixte. Qu’on se le dise, Dimitri Payet est prêt à se battre !