PSG : le clan Mbappé affiche son impitoyable sens des affaires

L’avenir de Kylian Mbappé est sur toutes les lèvres. La planète football se demande où pourra bien jouer le capitaine des Bleus, lui qui arrive en fin de contrat en juin prochain avec le PSG. Selon nos informations et comme nous vous le révélions dimanche soir, il a d’ores et déjà trouvé un accord avec le Real Madrid. Mais il y a un autre terrain sur lequel le joueur fait beaucoup parler également, c’est celui des chiffres et de son contrat au PSG.

L’été dernier, il a même refusé certaines primes pour revenir dans le groupe de Luis Enrique. Une manière de se rabibocher avec Nasser Al-Khelaïfi en vue d’une possible séparation à l’amiable en fin de saison. Mais l’argent qu’il génère sert aussi ses différentes activités en dehors du foot. Un sujet moins abordé dans les médias qui est également une affaire de famille. C’est sa mère, Fayza Lamari, qui s’occupe de l’association "Inspired by Kylian Mbappé". Cet organisme vient en aide à 98 jeunes âgés de 13 à 21 ans dans leur quête de rêves professionnels.

Au cours d’un long reportage diffusé sur Envoyé Spécial sur France 2, on accompagne Fayza Lamari qui suit son fils en voyage au Cameroun, pays d’origine de son père, pour financer des écoles pour sourds et muets, explique la gestion de "IBKM". « Au début, je disais qu’on était un peu les Tuche », plaisante-t-elle avant d’attaquer le côté financier. «Cela représente des millions », détaillant que 30 % des bénéfices générés par la carrière de son fils sont reversés à l’association.

« Au début, je lui avais dit on fait 50/50. Mais on a discuté et on est tombé à 30 ! » Cette somme, c’est en grande partie le PSG qui lui verse à travers son énorme contrat signé en 2022 et qui a donc causé quelques soucis l’été dernier, ce que Fayza Lamari assume parfaitement. « Il n’y a pas de culpabilité, ni de honte. Si on avait pu prendre 10 milliards, on les aurait pris car c’est le système qui veut ça. » C’est ainsi qu’elle est à la tête d’une énorme structure au service des autres.