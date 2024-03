Wayne Rooney charge encore Marcus Rashford

Désormais consultant pour TNT Sports, Wayne Rooney a suivi la rencontre de ses deux anciens clubs hier, entre Manchester United et Everton. Le meilleur buteur de l’histoire des Red Devils (253 buts) a profité d’une discussion avec Rio Ferdinand pour évoquer le cas de Marcus Rashford (26 ans), qui traverse une saison difficile (sept buts et trois passes décisives en 27 matchs). Wayne Rooney estime que l’attaquant anglais peut devenir une star de MU, et le dépasser au classement des buteurs de l’équipe (130 pour Rashford, 253 pour Rooney), mais n’a pas un affect particulier pour son homologue.

«De la sympathie pour Rashford ? Pas vraiment, pour être honnête. Il est dans une position privilégiée puisqu’il joue pour Man United», a d’abord répondu Wayne Rooney. «C’est le seul joueur que je crois capable de battre mon record de buts. J’espère qu’il y parviendra, mais il doit faire preuve de régularité. Il n’est pas dans sa meilleure saison, il doit donc retrouver la forme et devenir un leader. Je ne pense pas qu’il soit ce type de joueur, un leader. Son langage corporel n’est pas toujours le meilleur», a-t-il expliqué, avant d’évoquer son futur. «Il a peut-être besoin de changer de club. J’espère que l’introduction d’Ineos l’aidera à devenir l’homme d’un seul club». Reste à savoir la décision de Rashford.