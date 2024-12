Liga : l’Atlético de Madrid est sur un petit nuage !

Le Real Madrid de Mbappé, le Barça de Lamine Yamal… Et si l’Atlético de Madrid de Diego Simeone était le candidat au titre le plus crédible au moment où ces lignes sont écrites ? La question a au moins le mérite d’être posée, puisqu’avec onze victoires de rang toutes compétitions confondues, la formation de la capitale espagnole est tout simplement la meilleure équipe d’Europe statistiquement. Ce dimanche, les Colchoneros ont d’ailleurs devancé leurs voisins merengues et sont revenus à hauteur des Blaugranas, dans l’attente de la rencontre des Barcelonais face à Leganés ce soir.

La question qui se pose, forcément, est de savoir où s’arrêtera cet Atlético de Madrid. En Espagne, les médias enchaînent les superlatifs pour cette équipe d’un Simeone qui a su, encore et encore, se réinventer. Fidèle à ses principes, l’entraîneur argentin garde les mêmes bases : intensité, sacrifice et jeu plutôt direct. Ce sont surtout les différentes individualités qui sont venues apporter un nouveau souffle à l’équipe. L’explosion du surprenant Giuliano Simeone, la confirmation de Pablo Barrios, un Lenglet qui retrouve ses sensations ou encore un Julian Alvarez parfaitement intégré, entre autres, se sont greffés à un noyau dur de joueurs comme Jan Oblak, José Maria Giménez ou Antoine Griezmann qui sont à un excellent niveau.

Un effectif qui tourne à plein régime

Il faut dire que Diego Simeone a été gâté par ses dirigeants l’été dernier, et compte sur un effectif XXL. En termes de profondeur d’effectif, il est peut-être même mieux loti que ses homologues Hansi Flick et Carlo Ancelotti. Face à Getafe, il a ainsi pu se permettre de faire entrer des joueurs du niveau de Nahuel Molina, Alexander Sorloth (tous deux décisifs sur le but), Robin Le Normand, Koke et Angel Correa, alors que d’autres joueurs qui seraient titulaires dans énormément de clubs comme Connor Gallagher, Reinildo, Axel Witsel, Rodrigo Riquelme ou César Azpilicueta ne sont même pas entrés en jeu. L’entraîneur argentin gère d’ailleurs très bien son effectif et, là où certaines équipes commencent à tirer la langue, les rotations régulières de Simeone, sans que le niveau de l’équipe ne baisse, permettent à l’Atlético de tourner à plein régime.

Une gestion qui ravit les joueurs. « Je n’ai d’attache avec personne. Regardez Koke, qui a été un joueur importantissime ces dernières années, il sait que si on a besoin de lui uniquement pour 20 minutes, il entre et est performant », expliquait Diego Simeone après ce petit derby contre Getafe. Mais l’Argentin refuse encore de parler de titres, insistant sur sa philosophie du partido a partido (match après match, NDLR), ne voulant pas se projeter sur les prochains mois. Toujours est-il que si les Colchoneros continuent sur ce rythme, il va être de plus en plus difficile pour El Cholo d’éviter qu’on colle l’étiquette de sérieux candidat au titre de Liga sur le front de son équipe…