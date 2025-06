L’Atlético de Madrid présente son nouveau maillot domicile 2025/26

Pour la saison 2025/26, Nike et l’Atlético de Madrid dévoilent un maillot domicile qui puise dans plus d’un siècle d’histoire. Avec le retour des cinq bandes rouges et blanches emblématiques, ce design rend un vibrant hommage aux racines du club tout en ouvrant la voie vers l’avenir. Le col, subtilement rétro, renforce cette esthétique classique, tandis que le blason, souligné d’un liseré jaune, affirme la fierté d’appartenance au club. Ce nouveau kit, porté avec des shorts et chaussettes bleu marine profonds, incarne l’identité forte et intemporelle des Colchoneros.

Pensé pour tous ceux qui vivent avec passion les couleurs rouge et blanche, sur le terrain comme en tribune, ce maillot est bien plus qu’un simple équipement : c’est un symbole de culture et de fidélité. Fabriqué en 100 % polyester, il appartient à la collection Match, ce qui signifie qu’il est identique à celui porté par les joueurs. Léger, respirant et doté de la technologie Nike Dri-FIT, il garantit fraîcheur et performance. Un maillot taillé pour les efforts intenses… ou pour clamer haut et fort son amour de l’Atlético.