Real Madrid : la déclaration de guerre de Florentino Pérez au FC Barcelone

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone et le Real Madrid ont souvent été plus amis qu’ennemis ces dernières années, et Florentino Pérez et Joan Laporta se sont toujours bien entendus, ne cachant jamais leur très bonne relation. Les deux ogres espagnols ont beau être ennemis jurés, ils ont été du même côté dans divers dossiers, comme celui de la Super League Européenne, ou dans cette guerre qu’ils mènent au président de la Liga, Javier Tebas.

C’est aussi pour cette raison que jusqu’ici, le Real Madrid n’avait pas vraiment réagi à l’affaire Negreira, le scandale de possible corruption d’arbitre dans lequel trempe le Barça et qui fait polémique depuis plusieurs semaines déjà de l’autre côté des Pyrénées. Seulement, ces derniers jours, le Real Madrid a décidé de s’impliquer dans l’enquête de la justice espagnole, demandant à faire partie de l’investigation.

À lire

Al Nassr : le très beau geste de Cristiano Ronaldo

Le Barça ne s’y attendait pas

Une décision qui n’a pas plu au Barça, et Joan Laporta a décidé d’annuler le traditionnel repas entre dirigeants des clubs avant le Clasico de ce dimanche. Et ce n’est pas tout. Comme l’indique El Mundo, Florentino Pérez a refusé de se rendre au Camp Nou pour assister au choc. Une information révélée par le quotidien généraliste et confirmée par d’autres médias ibériques. Au Barça, cette réponse considérée comme une véritable déclaration de guerre, comme l’explique Sport.

La suite après cette publicité

Les dirigeants catalans auraient ainsi été pris de court et surpris par ce geste de Florentino Pérez, alors qu’ils s’attendaient à une rencontre cordiale. De son côté, Pérez aurait prétexté qu’il préfère rester à Madrid pour que sa présence ne vienne pas rajouter de l’huile sur le feu dans un contexte relativement tendu dans le football espagnol. Mais pas de doutes, la bonne relation entre les deux clubs est terminée !

Pour ce Clasico , Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent en exclusivité 10€ de freebets sans dépôt avec le code FM10. Créez votre compte dès aujourd’hui et misez 10€ ; une victoire du Real (cotée à 3,20) peut vous rapporter 32 € et celle du Barça (cotée à 2,10) 21€ .