La valeur du PSG a explosé

Depuis que les Qataris de QSI ont racheté le Paris Saint-Germain, le club de la capitale est entré dans la cour des très grands. Notamment sur le plan financier. Les Rouge et Bleu viennent d’ailleurs d’annoncer les résultats du rapport annuel de la célèbre revue Forbes. Le club de la capitale est ainsi la 48e équipe la plus valorisée du sport mondial avec une valeur estimée à 3,2 milliards de dollars.

«Le Paris Saint-Germain est reconnu par le magazine Forbes comme la franchise de sport à la croissance la plus rapide du Top 10 du football mondial, dans un rapport publié aujourd'hui. Selon Forbes, la valeur du Paris Saint-Germain a augmenté de 28 % au cours de la saison 2021/2022, ce qui représente la croissance la plus rapide parmi les 10 plus grands clubs du football mondial. Le magazine souligne que la valeur de la marque Paris Saint-Germain a augmenté de près de 300% en 5 ans, la plus forte croissance parmi tous les clubs de football étudiés. Pour la deuxième année consécutive, le Paris Saint-Germain figure dans le Top 50 des franchises ayant le plus de valeur dans le sport mondial, et s’installe comme la 7ème plus grande valeur dans le football. Le célèbre magazine américain évalue la marque du Club à 3,2 milliards de dollars. Le Paris Saint-Germain reste la seule référence française dans le classement de Forbes», indique le communiqué..