Eden Hazard traîné au Ballon d’Or… par ses enfants !

« J’ai la vie parfaite ». C’est peu dire que le football professionnel ne manque pas à Eden Hazard, qui a récemment raccroché les crampons. Le Belge de 32 ans s’est confié, sur le tapis rouge de la cérémonie du Ballon d’Or, sur ses premiers pas de retraité. « J’ai quatre enfants qui jouent au football et j’en regarde quand je peux. Pour le moment, le football ne me manque pas trop mais on verra dans quelques mois. Mais pour le moment, je ne me plains pas. »

Le journaliste lui demande alors si c’était important pour lui d’être présent à la cérémonie du Ballon d’Or. Ce à quoi Hazard a répondu avec franchise. « Non ! La vérité, c’est que ce sont mes enfants qui m’ont demandé pour venir. Donc je leur ai dit : allons passer une nuit tous ensemble à Paris et profitons de ce moment ». Du Hazard tout craché !