PSG : les coulisses de l’arrivée de Renato Marin

Un 5e gardien arrive au PSG. Après Gianluigi Donnarumma, Matvey Safonov, Arnau Tenas et Lucas Lavallée, qui devrait revenir cet été de son prêt à Aubagne, Paris a bouclé la signature de Renato Marin en provenance de l’AS Roma. Le portier de 18 ans va s’engager pour 5 saisons avec le club de la capitale, alors qu’il arrive en fin de contrat au mois de juin.

Ce mercredi, Il Tempo révèle les coulisses de cette arrivée… et l’AS Roma a de quoi s’arracher les cheveux. Le club italien a effectivement tenté de le retenir, avec Florent Ghisolfi aux commandes, mais les négociations ont trop tardé pour espérer prolonger le joueur. L’heure était à la réflexion ces derniers mois, mais Marin a fini par accepter l’offre de Paris, avec à la clé un salaire de 600 000 euros par an. L’international italien U19, qui n’a jamais joué avec les professionnels malgré plusieurs convocations, sera donc bel et bien parisien.