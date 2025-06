Mondial des Clubs : l’anecdote de l’entraîneur de Monterrey sur le but de Sergio Ramos

C’est une très belle entrée en lice qu’a réalisée le CF Monterrey dans cette Coupe du Monde des Clubs. Opposés à l’Inter Milan, vice-champion d’Europe, les Mexicains sont parvenus à accrocher les Italiens (1-1), et auraient même pu espérer mieux, notamment avec le poteau trouvé par Sergio Canales au cours du deuxième acte. C’est grâce à un corner, réceptionné par une tête dont Sergio Ramos a le secret, que Monterrey a ouvert le score au bout de 24 minutes. Et ce n’était pas un hasard.

La suite après cette publicité

Interrogé à l’issue de la rencontre, Domenec Torrent, arrivé en poste en mai dernier, a expliqué que son équipe avait beaucoup travaillé sur phases arrêtées, dans l’optique d’exploiter au mieux ce compartiment du jeu contre les Milanais : « on travaille dur sur coups de pied arrêtés. On s’est entraîné six ou sept fois hier sur le but de Sergio. Il faut les répéter pour avoir une chance. En fin de compte, sur coups de pied arrêtés, quand on est inférieur à son adversaire sur le papier, la première chose à faire est de bien se gérer et d’en profiter. Les coups de pied arrêtés en font partie, et on est venus ici pour se battre et essayer, surtout contre un si grand club. » Un nouveau but pour Sergio Ramos en faveur de l’écurie qu’il a rejointe en février dernier. En 10 matchs, l’Espagnol a fait trembler les filets à 5 reprises. Impressionnant.