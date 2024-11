Hoffenheim - OL : le gros coup de gueule de Pierre Sage

Présent au micro de Canal + après le nul des siens contre Hoffenheim (2-2), Pierre Sage a laissé éclater sa colère. Frustré par le scénario de cette rencontre et cette égalisation sur le gong de la formation allemande, le technicien rhodanien a regretté un scénario que l’OL a déjà récemment connu en championnat (défaite 2-3 contre l’OM lors de la 5e journée de Ligue 1 au bout du temps additionnel).

«Grosse déception, c’est cruel et inadmissible car on avait réussi à gérer le scénario comme l’avait attendu, à savoir gérer pendant 60 minutes et pousser dans la dernière demi-heure. On arrive à marquer à 2 minutes de la fin et on fait une grosse erreur de relance, on laisse beaucoup d’espace et on ne se replace pas, c’est déjà arrivé en championnat d’encaisser dans le temps additionnel après avoir marqué et malheureusement on n’a pas retenu la leçon».