Fabrice Abriel débarque au PSG

Jocelyn Prêcheur parti en Angleterre, la section féminine du Paris Saint-Germain se cherchait un nouvel entraîneur pour son équipe première. Et selon toute vraisemblance, la piste menant à Fabrice Abriel est sur le point de se concrétiser.

Le 18 juin dernier, le club de la capitale avait fait une proposition à l’ancien milieu de terrain et ex-coach de Fleury 91. Aujourd’hui, France Bleu nous apprend qu’Abriel va bel et bien entraîner les Parisiennes. Formé comme joueur au PSG, le technicien de 44 ans devrait parapher un contrat d’un an plus une deuxième année en option.