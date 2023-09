Brésil : Neymar espère toujours remporter la Coupe du monde

Son récent transfert en Arabie saoudite n’a eu aucune incidence sur son statut en sélection nationale. Arrivé à Al-Hilal cet été en provenance du Paris Saint-Germain, Neymar a été convoqué par son entraîneur pour participer aux éliminatoires de la Coupe du monde 2026 avec le Brésil. Avant d’affronter la Bolivie et le Pérou, respectivement le 8 et 12 septembre, l’international brésilien (124 sélections, 77 buts) a été interrogé sur ses chances de remporter un jour le précieux sésame qu’il convoite depuis ses débuts avec la Canarinha en 2010.

Moins d’un an après l’élimination frustrante du Brésil face à la Croatie lors du Mondial 2022, qui avait remis en cause son avenir avec la Seleçao, Neymar a assuré dans les colonnes du média brésilien ge.globo qu’il gardait toujours espoir malgré ses 31 ans, tout en se comparant au passage à la légende brésilienne Zico. «J’espère (rires). Mec, j’espère, j’espère évidemment qu’un jour je pourrai réaliser mon plus grand rêve qui est de gagner la Coupe du Monde, c’est évident mais parfois cela n’arrive pas. Nous avons un gars au Brésil qui est une idole maximale, l’un des plus grands noms de l’histoire du pays, du Brésil, qui est Zico, et il n’a pas de Coupe du Monde. Cela ne justifie pas la qualité et le don qu’il avait, cela me va de la même manière», a rétorqué la vedette brésilienne.