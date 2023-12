OM : le retour en forme flamboyant d’Amir Murillo

Il n’était qu’un simple pari pour combler l’effectif marseillais et épauler Jonathan Clauss sur l’aile droite. Car dans la dernière ligne droite du mercato estival, l’Olympique de Marseille annonçait timidement l’arrivée d’Amir Murillo (27 ans) jusqu’en 2026, contre environ 2,5 millions d’euros à son ancien club d’Anderlecht. Arrivé blessé, il avait ensuite été aligné par Gennaro Gattuso contre l’AS Monaco (2-3), contre Brighton, en Ligue Europa (2-2) et face au HAC, lors de la 8e journée de Ligue 1 (3-0).

Amir Murillo avait disparu des radars

Et malgré des débuts prometteurs sous Gennaro Gattuso, à l’image de ses projections offensives intéressantes dans une position de latéral gauche pour remplacer Renan Lodi, l’ancien joueur d’Anderlecht a ensuite disparu des radars après la première trêve internationale de la saison. Laissé sur le banc contre le LOSC et Strasbourg, il n’a joué que cinq minutes contre Athènes, Lens et l’Ajax et son transfert avait même été critiqué par certains sur les réseaux sociaux. Mais son entrée en jeu contre le Stade Rennais a rapidement tout changé.

Alors que l’OM dominait timidement en première période, Gattuso avait fait le choix fort de le faire entrer à la mi-temps après une petite douleur pour Jonathan Clauss. Le natif de Colón, au nord du Panama, a ensuite réalisé une très belle entrée offensive notamment, où il avait été passeur décisif pour Azzedine Ounahi. «J’ai toujours été attaquant, quand j’étais petit. Je ne jouais jamais en défense. Je voulais toujours marquer ! Mais après au niveau professionnel, on m’a confié certaines missions. (…) Et évidemment quand on joue avec une défense à cinq, cela me donne beaucoup de liberté offensive, c’est un plaisir», a confié le Panaméen de 27 ans, au micro de RMC Sport.

Un joueur très apprécié par Gennaro Gattuso

Et Amir Murillo a d’ailleurs continué sur cette lancée en réalisant un nouveau match abouti contre l’OL (3-0), accompagné de son premier but sous les couleurs phocéennes. «Ce but… cela m’a procuré de la joie, la chair de poule, le sentiment d’un travail accompli et de rendre à l’entraîneur la confiance qu’il m’a accordée en me mettant titulaire dans un match d’une telle importance», a ajouté le latéral droit, qui s’est donc imposé comme un concurrent de taille à Jonathan Clauss.

«À mon arrivée, il n’avait toujours pas joué la moindre minute. On avait Renan Lodi à disposition. J’avais un choix à faire au début. Quand on regarde les matchs à la télévision, c’est un autre sport. Il aurait sans doute mérité plus avant, mais il a travaillé dur et avec son professionnalisme, il a mérité. Il n’est jamais dans la polémique. C’est une grande surprise sur le plan technique et sur le plan humain», a expliqué son entraîneur, ce vendredi, à son sujet. Amir Murillo, qui avouera que sa signature à l’OM, «après la naissance de ma fille, c’est le plus beau jour de ma vie», pourrait encore confirmer son statut dans un déplacement important à Lorient, dimanche (20h45).