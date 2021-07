Arsenal dévoile son maillot domicile pour la saison 2021/2022

À quelques jours de la reprise de la Premier League, adidas présente le nouveau maillot domicile d’Arsenal pour la saison 2021/2022.

Les Gunners avaient déjà dévoilé leur maillot extérieur en fin de saison dernière qui se distinguait par le retour du jaune en tant que couleur principale. Le nouveau maillot domicile puise aussi son inspiration de l’histoire du club avec une référence à la tenue que portaient les coéquipiers de Thierry Henry au début des années 2000.

On retrouve évidemment du rouge en couleur principale mais il est accompagné de deux larges bandes blanches sur les côtés. Du bleu marine est aussi présent sur les fameuses trois bandes de l’équipementier allemand que l’on aperçoit sur le haut des épaules ainsi que sur les contours du col tandis qu’une bande rouge est également présente sur le bord des manches.

Le sponsor Emirates demeure toujours présent au centre maillot comme Visit Rwanda sur la manche. Ce maillot cache aussi des messages prônant la diversité et l'harmonie. À l'intérieur du maillot, on peut notamment voir un badge « Arsenal For Everyone » (Arsenal pour chacun) suivi de la phrase Embracing diversity & equality (adopter la diversité et l'égalité) tandis que l'on retrouve la phrase « Victory through Harmony » (la victoire à travers l'harmonie) tout en bas du maillot.

Le nouveau maillot des hommes de Mikel Arteta sera porté pour la première fois sur le terrain le samedi 17 juillet lors d'un match amical commémoratif contre les Glasgow Rangers.