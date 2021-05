Arsenal présente son maillot extérieur pour la saison 2021-2022 !

La saison de Premier League n’est pas encore terminée mais adidas dévoile déjà le nouveau maillot extérieur d’Arsenal pour la saison 2021-2022.

Alors que Manchester City, Chelsea et Manchester United représentent la Premier League comme il se doit à l’échelle européenne, Arsenal a déçu en échouant aux portes de la finale de l'Europa League. Pourtant, c’est bien sur les canonniers que les yeux sont rivés aujourd’hui puisque la marque aux trois bandes profite de cette fin de saison sans grands enjeux pour présenter la nouvelle tunique que Pierre-Emerick Aubameyang et ses coéquipiers porteront probablement au moins une fois d'ici la fin de saison.

Les saisons passent et se ressemblent malheureusement pour les supporters des Gunners qui n’ont plus entendu l’hymne de la Ligue des champions à l’Emirates Stadium depuis la saison 2016-2017. Bien heureusement, les hommes de Mikel Arteta ont tout de même remporté la 14ème FA Cup de leur histoire en 2020. Côté équipementier, c’est Nike qui a touché le gros lot dans l’histoire du club entre 1994 et 2014, s’appuyant sur l’image de superstars comme Thierry Henry ou Robin Van Persie notamment.

Depuis, Puma a pris la relève jusqu’en 2018 où adidas a offert un contrat en or à hauteur de 68 millions d’euros par an au club londonien. Car oui, malgré des résultats en dents de scie, Arsenal demeure un club avec une grande histoire et avec des supporters répartis aux quatre coins du monde dont la fidélité est sans égal. En investissant autant, l’équipementier allemand compte bien marquer l’histoire du club comme il avait pu le faire entre 1986 et 1994. Pour cela, adidas rend aujourd'hui hommage aux célèbres maillots jaunes de l’époque qui ont été repris de nombreuses fois depuis.

Le nouveau maillot d’Arsenal, qui sera porté loin de l’Emirates Stadium, est sans fioriture. Omniprésent dans l’histoire des Gunners, le maillot jaune a fait sa première apparition en 1950 mais aujourd’hui, adidas le dévoile dans une teinte assez pâle influencée par les années 1980. Du bleu marine accompagne le jaune au niveau des logos, des sponsors ainsi que des bandes adidas. On notera aussi une petite touche de rouge sur le bas des manches.

L'autre grande nouveauté, c'est le blason. Alors que nous nous étions habitués au bouclier avec un canon à l'intérieur depuis 1991, un simple canon prend place aujourd'hui. Au niveau du cou à l’intérieur du maillot, on retrouve le slogan « Arsenal For Everyone » qui est un mouvement lancé en 2008 visant à promouvoir la diversité. Un short bleu marine avec des logos jaunes et les bandes adidas rouges accompagne cette nouvelle tenue que les canonniers pourraient arborer face à Crystal Palace le 19 mai.