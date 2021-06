Real Madrid : Raphaël Varane privilégierait MU

«Je ne sais pas ce qui se passe. Nous verrons quand il rentrera de l'Euro. Il lui reste un an de contrat. Nous n'avons pas parlé avec lui. Les transferts et les prolongations se font après l'Euro. Nous n'avons pas reçu d'offres pour lui. Il est ici depuis de nombreuses années et il s'est toujours très bien comporté. S'il veut partir, il le dira et s'il veut rester, il le dira aussi.» Sur les ondes d'El Transistor sur Onda Cero, Florentino Pérez semblait dans le flou au sujet de l'avenir de Raphaël Varane (28 ans) au Real Madrid, alors que son contrat expire en juin 2022.

Et il y a visiblement de quoi. Selon les informations du Independent, le défenseur central international tricolore, actuellement à l'Euro 2020 avec l'équipe de France, a décidé de partir pour vivre une nouvelle expérience et a même une préférence pour son prochain club. Il privilégierait ainsi Manchester United, alors que le Paris SG s'est récemment manifesté lui aussi. Les Red Devils, dont il est la priorité absolue dans le secteur défensif, évaluent le volet financier de l'opération (l'ancien Lensois demanderait plus de 450 000€ par semaine).