Real Madrid : Florentino Pérez annonce la couleur pour le mercato

Projet. Au micro d'El Transistor sur Onda Cero, Florentino Pérez a dévoilé son plan pour le mercato estival de son Real Madrid. Et la première phase de celui-ci sera un dégraissage d'envergure. «Nous sommes en train de préparer la saison prochaine. Nous avons beaucoup de joueurs et on ne peut en inscrire que 25. (...) Aujourd'hui, nous avons 35 joueurs et nous ne pouvons en inscrire que 25. Nous avons un grand travail devant nous», a-t-il d'abord lancé, expliquant qu'il y aurait sans doute des prêts pour «ceux qui ne sont pas encore en âge d'avoir leur rendement maximal», donnant quelques exemples.

«Brahim (Diaz) est un joueur qui a pu développer son grand football à l'AC Milan et, s'il ne peut pas le faire ici, nous essayerons de faire en sorte que cela puisse être à Milan. (Dani) Ceballos, Kubo... Il y en a beaucoup. José Angel (directeur général) est en train d'échanger avec les joueurs et leurs représentants. C'est une question d'opportunités. Nous voulons que tous nos joueurs puissent progresser», a par exemple martelé le redoutable homme d'affaires espagnol à ce sujet.

Beaucoup de départs en prêts... et des coups ?

Globalement, le patron de la Casa Blanca est satisfait de son effectif, mais n'exclut pas de gros coup. «Nous avons une grosse équipe. Un autre galactique ? Le Real cherche toujours à avoir les meilleurs. Mais nous avons une grande équipe, avec beaucoup de jeunes», a-t-il expliqué, répondant ensuite à l'inévitable question au sujet de Kylian Mbappé (22 ans, Paris SG), annoncé dans le radar de l'écurie madrilène depuis de nombreux mois maintenant. «Je ne parle pas de joueurs qui ne sont pas au Real Madrid», a-t-il commencé avant d'affiner sa position.

«Je sais ce que veulent les socios. Ils veulent que l'on ait les meilleurs. Mais parfois, ils arrivent à 18 ans et il faut attendre. Tout le monde sait quelle est ma politique. Que les meilleurs jouent ici et qu'on mixe avec des jeunes. Les équipes doivent se renouveler et nous sommes en plein dans ce processus. Je ne veux pas parler de joueurs qui ne sont pas ici, parce que c'est un manque de respect. Les gens ont confiance en moi. Viendront ce que les socios et moi pensons être les meilleurs. Mbappé fait partie des meilleurs, mais il n'est pas au Real Madrid», a-t-il lâché, plutôt évasif.

L'homme fort des pensionnaires du Santiago Bernabeu a ensuite fait le point sur certains dossiers chauds au sein de son groupe. À commencer par l'avenir de Raphaël Varane, en fin de contrat en juin 2022. «Je ne sais pas ce qui se passe. Nous verrons quand il rentrera de l'Euro. Il lui reste un an de contrat. Nous n'avons pas parlé avec lui. Les transferts et les prolongations se font après l'Euro. Nous n'avons pas reçu d'offres pour lui. Il est ici depuis de nombreuses années et il s'est toujours très bien comporté. S'il veut partir, il le dira et s'il veut rester, il le dira aussi», a-t-il indiqué, semblant ouvert à toutes les options.

Marcelo reste, quid de Varane et Bale ?

Pérez a ensuite assuré que Marcelo (33 ans), pointé du doigt et annoncé sur le départ à un an de la fin de son bail, resterait la saison prochaine. «Oui, il continuera comme capitaine. Il l'a mérité. Je les aime tous. Il est difficile de trouver un latéral gauche comme Marcelo. Avec son prédécesseur (Roberto Carlos), je crois qu'ils sont les deux meilleurs de l'histoire dans cette position. Je ne peux que lui faire des compliments», a-t-il confié, évoquant ensuite l'épineux dossier Gareth Bale (31 ans), lui aussi en fin de bail en juin 2022.

«C'est un grand joueur. Je me souviens des finales qu'il nous a fait gagner. Selon moi, c'est l'un des grands joueurs qu'il y a en Europe. Chacun est comme il est, il a sa personnalité. Mon dernier souvenir, c'est à Kiev, son retourné et son but. Et ensuite il en met un autre. Et puis il y a sa tête à Lisbonne. Cette course folle contre le FC Barcelone à Valence en Coupe du Roi. Est-ce que j'aimerais qu'il reste ? Je les aime tous», a-t-il conclu. Les chantiers sont donc nombreux et l'été de Florentino Pérez et du Real Madrid s'annonce très animé.