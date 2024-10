Fermín López en passe de prolonger au Barça

« J’espère que cela pourra arriver. Pour moi, le Barça est le rêve que j’ai depuis que je suis petit et maintenant, je peux le réaliser. J’espère pouvoir passer de nombreuses années au Barça. » Voici ce que déclarait dernièrement Fermín López au sujet d’une éventuelle prolongation au FC Barcelone. Un désir qui devrait rapidement devenir une réalité pour la jeune pépite espagnole.

La suite après cette publicité

En effet, selon les dernières informations de Relevo, celui qui a réalisé un solide exercice avec les Catalans la saison passée (42 matches, 11 buts et une offrande) est en passe de prolonger chez les Culers. D’après le média, le joueur de 21 ans va parapher prochainement un nouveau bail jusqu’en juin 2029. Pour rappel, l’intéressé se remet actuellement d’une blessure à la jambe droite et s’apprête à faire son retour à la compétition. « Dani Olmo et Fermín reviendront également demain », a d’ailleurs indiqué ce samedi Hansi Flick.