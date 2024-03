Équipe de France : Marcus Thuram a perdu gros

Un match pas comme les autres. Samedi soir, Marcus Thuram a vécu une rencontre particulière puisque la France a croisé le fer en amical avec l’Allemagne, un pays où l’attaquant a explosé au Borussia Mönchengladbach. Forcément, le fils de Lilian Thuram espérait jouer cette rencontre, lui qui a rejoint l’Inter Milan durant le mercato d’été. Didier Deschamps a décidé de lui donner l’occasion de s’exprimer puisqu’il l’a titularisé à la pointe de l’attaque tricolore.

Thuram est passé à côté de son match

Il a ainsi été préféré à Olivier Giroud ou encore à Randal Kolo Muani, qui évolue plus sur le côté habituellement. Accompagné de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, Thuram était donc attendu au tournant. En première période, il a connu pas mal de difficultés et s’est procuré très peu d’occasions. On peut même en retenir qu’une seule, sa frappe enroulée au-dessus du cadre à la 20e minute. Et c’est à peu près tout pour le Français qui touché peu de ballons (21) et qui a peiné à exister.

Ses relations avec les deux autres joueurs offensifs ont été presque inexistantes. Brouillon et peu inspiré, le joueur de 26 ans est sorti à l’heure de jeu. Il a été remplacé par Olivier Giroud. Une soirée très compliquée pour le joueur de l’Inter, qui a d’ailleurs obtenu la note de 2 pour son match de la part de la Rédaction FM. Il n’a pas marqué des points auprès de DD, qui a dû se rendre compte qu’il y a encore beaucoup de boulot pour faire de lui le n°9 titulaire des Bleus.

Une soirée difficile

Mais comme l’a expliqué Olivier Giroud en zone mixte après le match, Thuram comme lui ont connu des difficultés pour se procurer des occasions. «C’est difficile de se mettre en valeur sur ce genre de match. On l’a vu aussi Marcus n’a pas été beaucoup servi avant moi. Donc c’est un peu collectivement que ça a été moins bien ce soir (hier). Ce n’était pas évident pour les attaquants de pointe.» Mais pas que pour eux. D’autres joueurs qui pouvaient se montrer hier soir ont galéré.

Aligné au milieu en l’absence d’Antoine Griezmann, Warren Zaïre-Emery a fait son âge hier soir face aux Allemands. Il a manqué de tranchant, d’impact, d’agressivité. Deschamps l’a d’ailleurs sorti à la 60e et l’a remplacé par Eduardo Camavinga, qui a eu un poil plus de mordant. Après la rencontre, DD n’a pas épargné le jeune joueur du PSG. En défense, Jules Koundé a été mangé par Wirtz pendant que Benjamin Pavard, qui jouait gros en l’absence d’Ibrahima Konaté, s’est manqué. Tout ce petit monde pourra se racheter mardi face au Chili, si bien sûr Didier Deschamps décide de miser sur eux.