Lorient : les premiers pas très scrutés de Benjamin Mendy

La suite après cette publicité

Fraîchement déclaré non-coupable de viol et de tentative de viol, l’ancien joueur de l’OM et de Manchester City a rapidement retrouvé un club. Effectivement, à la surprise générale, le FC Lorient a annoncé sa signature en milieu de semaine dernière. Un choix qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux, et qui a valu des critiques aux Merlus.

D’autres estiment en revanche que c’est un choix malin, tant pour le club breton que pour le joueur, qui va pouvoir se relancer dans un contexte a priori assez sain et loin des caméras et de la folie médiatique des grands clubs français ou anglais. Benjamin Mendy n’a pas participé à l’amical de son nouveau club face à Guingamp, mais on va bientôt le voir à l’oeuvre.

À lire

Lorient explique le coup inattendu Benjamin Mendy

Un programme de remise à niveau

Comme l’explique RMC Sport, il suit un plan personnalisé de remise à niveau pour l’instant. Après deux ans loin des terrains, il a logiquement un retard à rattraper par rapport à ses partenaires, qu’il a rejoint hier soir à Dinard pour un stage. « Il s’intègre très vite, on l’a très bien intégré et je pense que ça va très bien se passer. D’un point de vue sportif, je pense qu’il peut vraiment nous apporter quelque chose », a expliqué Théo Le Bris dans des propos rapportés par la radio.

La suite après cette publicité

« Je ne sais pas pour les autres joueurs, mais personnellement je ne fais pas du tout attention à l’impact médiatique que ça peut avoir. Moi, je vois juste le joueur et la personne. On se concentre que sur ça », a ajouté le joueur au sujet de la polémique liée à Mendy. Accueilli à bras ouvert dans le vestiaire, Mendy a donc toutes les cartes en main pour se relancer !