Copa América : la Colombie réussit son entrée contre le Paraguay

En marge de l’Euro 2024, la première journée de Copa América se poursuit et la Colombie faisait son entrée en lice face au Paraguay, dans la nuit de lundi à mardi. Dans un groupe D où figure également le Brésil et le Costa Rica, les Cafeteros ont ouvert le score en première période grâce à Munoz, avant de voir Lerma faire le break (2-0, 32e et 42e).

En fin de match, la réduction du score d’Enciso ne changeait rien pour les Colombiens (2-1, 69e), qui ont parfaitement réussi leur entrée et obtiennent provisoirement la première place du groupe D, puisque le Costa Rica a arraché un surprenant match nul contre le Brésil (1-1). La Tricolor affrontera le Costa Rica pour la deuxième journée et le Paraguay jouera la Seleçao.