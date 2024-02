Thomas Meunier est arrivé en Turquie !

Ce n’était plus possible. Apparu à huit reprises cette saison avec le Borussia Dortmund, Thomas Meunier était destiné à un départ du club de la Ruhr dès cet hiver. Mais alors qu’il était proche de rejoindre la Premier League, le défenseur droit belge n’a finalement pas trouver d’accord pour signer de l’autre côté de la Manche.

La suite après cette publicité

Ainsi, il ne restait plus que le championnat turc pour avoir plus de temps de jeu cette saison. Et après quelques jours de tractations, le transfert de l’ancien joueur du PSG vers Trabzonspor semble acté. Comme le rapporte le média belge La Dernière Heure, l’international belge est arrivé en Turquie ce mardi et a été accueilli en fanfare par plusieurs supporters turcs. Un accord verbal aurait été trouvé et Meunier arrive donc alors que son contrat expirait dans six mois en Allemagne.