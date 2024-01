Algérie - Burkina Faso : les compositions officielles

L’Algérie, obligée de se relancer. Ce samedi, les Fennecs affrontent le Burkina Faso pour le compte de la deuxième journée du groupe D de la CAN 2023 et doivent renouer avec le succès après un triste match nul lors du premier match face à l’Angola (1-1) s’ils souhaitent atteindre les huitièmes de finale. Les Burkinabés, eux, arrivent en confiance après un succès sur le fil face à la Mauritanie en ouverture (1-0). Bien qu’une troisième place dans cette poule pourrait être qualificative, les champions d’Afrique 2019 doivent montrer un meilleur visage et envoyer un message fort aux concurrents au titre. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 15h.

Pour ce match, Djamel Belmadi fait face à un forfait de dernière minute, celui de Bennacer, touché aux adducteurs. Le sélectionneur algérien procède donc à deux changements par rapport au dernier onze avec Zerrouki dans l’entre-jeu à la place du Milanais blessé et Feghouli à la place de Chaïbi sur l’aile gauche. Attendu, Amoura, en forme avec l’USG cette saison, débute finalement sur le banc tandis que Mahrez, Belaïli et Bounedjah sont à nouveau alignés. En face, Hubert Velud procède à trois changements dans son onze. Ainsi, Nagalo, Sangare et Fessal Tapsoba remplacent Bangre, Badolo et Aziz Ki. Bertrand Traoré, le buteur victorieux face à la Mauritanie, démarre à nouveau sur le banc.

Les compositions officielles :

Algérie : Mandrea - Atal, Mandi, Bensebaini, Aït-Nouri - Bentaleb, Zerrouki - Mahrez, Belaïli, Feghouli - Bounedjah

Burkina Faso : Koffi - Kabore, Nagalo, Dayo, Yago - Guira, Tapsoba, Toure, Sangare - Tapsoba, Konate

