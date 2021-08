Arsenal : Willian libéré pour un retour au Brésil ?

À peine arrivé à Arsenal l'an passé, le milieu offensif Willian pourrait déjà quitter les Gunners cet été. À en croire le Daily Mail, la direction londonienne serait prête à résilier le contrat, valable jusqu'en 2023, de l'international brésilien (70 sélections, 9 buts) et ainsi se débarrasser de son salaire annuel de 190.000 livres sterling par semaine (par an, plus de 9 M£ /10,6 M€).

D'ailleurs, Willian aurait déjà un point de chute : en effet, Arsenal et Corinthians seraient en pourparlers pour un transfert gratuit de l'ancien joueur de Chelsea. Il pourrait faire son retour dans son club formateur, qu'il a connu en professionnel durant la saison 2006/2007. Les discussions seraient même bien avancées et pourraient être bouclées avant la fin du mercato estival selon le tabloïd anglais.