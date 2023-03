Robert Pirès évoque son cauchemar à M6

«Muscler son jeu», c’est une phrase qui suivra Robert Pirès toute sa vie. Présent aux commentaires des matchs des Bleus sur M6, lors de l’Euro 2021, l’ancien international français avait l’objet de critiques acerbes sur sa façon de faire vivre les rencontres par les téléspectateurs, qui lui reprochaient parfois en manque de vitalité et d’analyse dans ses prises de parole. Dans un entretien accordé à Puremedias, le champion du monde 1998 est revenu sur cette expérience.

La suite après cette publicité

«Je me suis fait allumer. Je n’étais peut-être pas assez préparé pour cet exercice. Peut-être aussi parce que ça concernait l’équipe de France, a-t-il déploré. Je connaissais la plupart des joueurs et Didier Deschamps. Pour moi, ça a été compliqué de critiquer. De toute façon, je n’aime pas la critique. Je ne suis pas dans cette nature-là. Je suis plus à l’aise en plateau pour analyser les matchs et commenter les actions et les buts. C’est pour ça que j’en ai pris plein la gueule. Mais ce n’est pas grave, quand j’étais joueur, on m’a critiqué aussi. Ça ne me dérange pas, ça fait partie du jeu.»

À lire

FC Barcelone, affaire Negreira : la nouvelle sortie forte de Joan Laporta avant le Clasico