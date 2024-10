PSG - Strasbourg : Liam Rosenior n’a absolument aucun regret

Le Paris Saint-Germain a dominé le RC Strasbourg (4-2) lors de cette 8ème journée de Ligue 1 grâce à des buts de Mayulu, Asensio, Barcola et Lee. Malgré la défaite de siens, l’entraîneur anglais, Liam Rosenior, ne regrette absolumeny pas ses décisions tactiques. Même s’il a rappelé la très grande qualité d’une équipe comme le PSG, il veut continuer à produire un jeu offensif et un collectif à risques même contre les grosses écuries de Ligue 1 :

«Nous avons joué contre une des meilleures équipes d’Europe. Ils posent des problèmes à tout le monde. Je suis fier d’avoir employé un style que personne n’ose ici. Si l’on veut avoir des occasions contre une équipe comme celle-ci, il faut prendre des risques. Je préfère encaisser des buts et tenter quelque chose que jouer bloc bas et attendre en espérant ne rien concéder. En Angleterre on appelle ça une 'mort lente’. Je m’y refuse»