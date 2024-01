CAN 2023 : le Cameroun accroché par la Guinée malgré sa supériorité numérique

Suite de la première journée de ce groupe C. Après la large victoire du Sénégal sur la Gambie (3-0), le Cameroun faisait son entrée en lice face à la Guinée. Après la polémique André Onana, place au terrain pour les Camerounais qui commençaient d’ailleurs cette rencontre de manière très mal. Il ne fallait que 10 minutes à Mohamed Bayo pour ouvrir le score profitant d’une grosse erreur de Kemen.

La suite après cette publicité

Mais le match basculait, comme pour le Sénégal, avant la pause avec l’expulsion de François Kamano côté Guinée après une grosse semelle. En supériorité numérique, les Lions Indomptables poussaient et finissaient logiquement par égaliser grâce à Frank Magri. Le Toulousain plaçait une belle tête piquée (1-1, 51e) et remettait les siens sur de bons rails. Finalement, dans un faux rythme sur la dernière demi-heure, la Guinée tenait son nul et le Cameroun manquait d’inspiration. Le score ne bougera plus malgré une dernière occasion de Toko-Ekambi (90+1e). Le Cameroun devra faire la différence face au Sénégal lors de la deuxième journée.