Dortmund : ça coince pour la prolongation de Youssoufa Moukoko ...

Longtemps incertaine, la prolongation de Youssoufa Moukoko (17 ans) dans le contrat s'achève en juin 2023 reste d'actualité à Dortmund. L'optimisme était revenu lors de l'été puisque le jeune attaquant avait retrouvé un rôle intéressant sous les ordres d'Edin Terzic. «Il n'a pas encore signé, mais nous en sommes sûrs : nous sommes toujours le bon club pour lui et nous voulons continuer à écrire l'histoire ensemble» lâchait même Sebastian Kehl sur Sport 1. Cependant, rien n'est encore acquis comme le souligne Bild.

Le média allemand explique que les négociations vont durer plus longtemps que prévu et se tiendront encore cet hiver alors qu'en janvier le joueur sera libre de négocier avec d'autre écurie. Le clan du joueur estime avoir encore besoin de davantage de garanties sur son temps de jeu pour parapher le contrat. Cette saison, Youssoufa Moukoko a disputé 9 matches pour 2 buts et 2 offrandes, mais il jouit d'un rôle de joker avec 271 minutes de jeu soit environ 30 minutes disputées par rencontre.