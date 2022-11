Que devient Peter Bosz ?

Un échec. Au moment de faire le bilan du passage de Peter Bosz à l'Olympique Lyonnais, difficile d'employer un autre mot. Recruté pour sa philosophie de jeu offensive et attrayante le 29 mai 2021, le technicien néerlandais était attendu à Lyon. Là-bas, on voyait en lui l'homme capable de faire passer un cap aux Rhodaniens. Malgré un CV long comme le bras, Bosz arrivait aussi avec l'étiquette d'un coach qui n'avait pas remporté de succès majeurs. En effet, avant son arrivée entre Rhône et Saône, son palmarès se résumait à un titre de champion des Pays-Bas amateur avec l'AGOVV Apeldoorn (2001-02) et un titre de champions en D2 avec l'Heracles Almelo (2004-05).

Notons également qu'il a été finaliste de la Ligue Europa avec l'Ajax Amsterdam en 2016-17. C'est d'ailleurs cette année-là qu'il a croisé la route de l'OL en demi-finale de la C3. Son équipe s'était imposée 4 à 1 à l'aller avant de perdre 3 à 1 au retour. Du côté de Lyon, on n'a pas oublié Peter Bosz. Et quand il a fallu trouver un nouveau coach pour remplacer Rudi Garcia, son nom est sorti du chapeau. Il n'était pas la priorité puisque c'était Christophe Galtier. Mais quand ce dernier a refusé les avances des Gones, le Néerlandais est devenu le choix numéro un des dirigeants. Rapidement, Bosz, qui restait sur des expériences ratées au Borussia Dortmund (2017-18) et au Bayer Leverkusen (2017-18), s'est mis au travail.

Mais sa première saison sur le banc lyonnais a été très décevante avec une huitième place en Ligue 1 et une élimination en Ligue Europa face à West Ham. Sans coupe d'Europe, l'OL a malgré tout conservé le Néerlandais l'été dernier. Ce qui avait même surpris le coach qui avait avoué qu'il aurait dû être viré. Son limogeage est intervenu le 9 octobre dernier. Après un début de saison réussie (4 victoires et 1 nul), l'OL s'est écroulé et a enchaîné avec une série de 5 matches sans succès (4 défaites et 1 nul). Outre les résultats, le fait qu'il ne soit pas parvenu à poser véritablement sa patte sur l'équipe, ses choix et son incapacité à faire progresser ses joueurs ont pesé dans la balance.

Bosz a eu des touches avec des clubs

Il a donc été remercié et remplacé par Laurent Blanc, lui qui a malgré tout lancé quelques jeunes comme Lukeba et Gusto durant son passage. Libre et sur le marché, Peter Bosz a rapidement été contacté par des clubs. Peu après son départ, il figurait dans la short-list de Stuttgart, qui venait de virer Pellegrino Matarazzo. Mais les Allemands ont finalement misé sur une autre option. Puis, Wolverhampton s'est positionné. Des discussions positives avaient même eu lieu entre la direction du club et le coach avait expliqué le Telegraph. Mais là encore, Bosz a été devancé. Les Wolves ont misé que Julen Lopetegui, qui avait initialement refusé le poste pour des raisons familiales.

Depuis, le coach, qui est rentré au pays, a fait parler récemment de lui. Il a été aperçu fin octobre dans les tribunes lors d'un match de son ancien club (Heracles Almelo). Il était accompagné de son ancien adjoint Hendrie Krüzen, qui l'avait notamment accompagné à Lyon. Depuis, Peter Bosz patiente en attendant de reprendre du service. Cela est son objectif, lui qui a donc déjà discuté avec plusieurs formations depuis son départ de l'OL il y a un peu plus d'un mois maintenant. Il ne reste plus qu'à trouver un projet qui peut lui correspondre.