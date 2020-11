Ezequiel Garay dans le viseur du FC Barcelone et Liverpool

Le FC Barcelone et Liverpool possèdent un point commun : des absences conséquentes dans le secteur défensif. Ainsi, les deux clubs songent à se renforcer dans les prochaines semaines en charnière centrale. Et un profil retiendrait l'attention des deux formations : celui d'Ezequiel Garay (34 ans). Selon les informations de Sport, le Barça et les Reds auraient coché le nom du défenseur central argentin pour se renforcer.

Si l'intéressé ne constituerait pas encore une piste prioritaire aux yeux du FC Barcelone et de Liverpool, son statut de joueur libre attise forcément les convoitises. Libre depuis la fin de son contrat au Valence CF le 30 juin dernier, Garay pourrait donc profiter de son statut pour trouver un prestigieux point de chute...