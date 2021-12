FC Barcelone : Daniel Alves, une première éclatante pour un retour remarqué

« Le moment est venu : le défi le plus important de ma carrière . C'est pourquoi je suis ici et je vais essayer de faire de mon mieux pour ce club. Jouer pour moi est spécial, où que ce soit. Pouvoir participer à un hommage à un joueur comme Maradona est très spécial. On dit depuis des années que je suis dans les derniers moments de ma carrière. » Avant le coup d’envoi de la Coupe Maradona entre Boca Juniors et le FC Barcelone, Daniel Alves (38 ans) affichait son enthousiasme à l’idée de rejouer son premier match (non officiel) avec les Blaugranas.

Cinq ans après avoir revêtu pour la dernière fois la tunique culé, le Brésilien était titulaire dans ce match amical disputé à Riyad (Arabie Saoudite). Et devinez quoi ? Il a déjà frappé fort. Certes, ce n’était pas une finale de Ligue des Champions et les Catalans se sont inclinés (1-1, 4 hab 2), mais l’ancien joueur du PSG a fait l’unanimité. C’est simple, pour la presse pro Barça, il a été le meilleur Blaugrana de la rencontre.

Aligné au poste de latéral droit au coup d’envoi dans le 4-3-3 classique de Xavi, Alves a terminé le match milieu droit, aux côtés de Matheus et de Riqui Puig. Dès les premières minutes, Alves a affiché un enthousiasme remarqué, il débordait d’énergie. « La leçon d’Alves », titre Sport. « Que Dani Alves, 38 ans, soit le joueur le plus en vue lors d’un match amical en dit long sur le vétéran brésilien. (…) Hier, il a démontré qu’il a les capacités physiques et la qualité pour jouer encore au Barça. Il rendra un grand service en Liga », poursuit le journal.

Il les a tous séduits

Attention toutefois, Alves ne pourra jouer en championnat qu’à partir du mois de janvier. Mais qu’importe. Les éloges sont là. « Alves, une recrue au rendement immédiat. Il a été le meneur du Barça », surenchérit Mundo Deportivo. « Nous avons vu ce qu'il peut apporter tant en défense qu'en attaque. Il est capable de faire la différence dans la dernière passe. Alves est une légende du football et du club. L'avoir dans le vestiaire est un privilège. Que les jours passent vite et qu'il puisse jouer en Liga car il sera important pour nous », s’est également félicité Xavi.

En attendant de voir comment Daniel Alves se comportera en Liga ainsi qu’en coupe d’Europe (le Barça affrontera le Napoli lors des barrages de la Ligue Europa), le Brésilien a donc au moins le mérite d’avoir prouvé qu’il lui restait encore de l’essence dans le moteur. Ç’a été d’ailleurs l’occasion pour la presse catalane d’en remettre une couche sur les indésirables du Barça, « Il a fait une meilleure impression que Clément Lenglet, Sergiño Dest et Philippe Coutinho, les trois joueurs d’expérience qui ont composé un onze de départ où de nombreux jeunes ont été alignés ». Et pan.