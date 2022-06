MU et le Barça proches d'un accord pour Frenkie de Jong

Manchester United et Erik ten Hag devraient prochainement obtenir leur première recrue. Après plusieurs semaines de négociations, et une première offre de 67M€ refusée par le FC Barcelone pour le milieu hollandais Frenkie de Jong, The Telegraph indique que les deux clubs auraient enfin trouver un accord à hauteur de 80M€.

Recruté il y a trois ans à l'Ajax Amsterdam, le milieu de terrain retrouvera donc son ancien entraîneur, même si pour le moment, aucune négociation entre les Red Devils et le joueur n'ont été entamées. The Telegraph indique cependant que l'optimisme règne à Manchester, où l'on espère finaliser l'arrivée de De Jong avant la fin de la semaine prochaine.