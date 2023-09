Un champion du monde argentin pourrait prendre sa retraite surprise

On peut être porté aux nues le lundi et devenir paria le mardi. On peut aussi s’installer sur le toit du monde après un sacre mondial avec son pays en décembre, et se retrouver sans club neuf mois plus tard. C’est en quelque sorte la situation que traverse Papu Gomez. Libre depuis la résiliation de son contrat avec le Séville FC au début du mois de septembre, le champion du monde argentin peine à trouver un projet en phase avec ses aspirations. Dans un entretien accordé à L’Eco di Bergamo, le joueur de 35 ans a même révélé qu’il pensait à la retraite.

«J’ai tout donné pour le football et je ne veux pas finir amer. Je regarde en arrière et je me rends compte qu’avoir gagné la Coupe du Monde est juste surréaliste, c’est le fruit de mon travail qui a payé d’une manière inimaginable. Mais aujourd’hui, je profite de mon séjour à Séville, a-t-il confié. Je suis toujours en train d’attendre la bonne opportunité. Si elle n’arrive pas, je pourrais envisager de me retirer, oui.»