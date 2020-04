L1-L2 : les propositions du ministère des Sports pour la reprise des compétitions professionnelles

Après plusieurs semaines d'arrêt, le sport professionnel en France pourrait « reprendre le chemin de l'entraînement » dès le 11 mai, date de fin du confinement si celui-ci n'est bien-sûr pas prolongé. Voilà ce que propose le ministère des Sports, suite a sa réunion de travail vendredi dernier avec les principaux acteurs du sport français.

Rendu public par la Fédération française d'études et de sports sous-marins (FFESSM), le compte-rendu de cette réunion rédigé par le président du CNOSF, Denis Masseglia, fait également savoir qu'« une reprise des compétitions à huis clos est envisagée pour les ligues professionnelles jusqu’à la fin de la saison ». Cette décision était à prévoir et se dessine donc un peu plus pour la Ligue 1 et la Ligue 2. La santé des athlètes sera évidemment encadrée via une doctrine sanitaire et médicale. Celle-ci inclus un bilan médical de pré-reprise obligatoire.