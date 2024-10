FC Barcelone : Raphinha a tout changé

Les téléspectateurs français l’ont découvert du côté du Stade Rennais en 2019. Le talent était déjà là, pas la constance. Cette constance, elle a tardé à venir pour Raphinha, qui a ensuite découvert l’Angleterre avec Leeds avant de rejoindre le FC Barcelone en 2022. En Catalogne, il a alterné quelques hauts et de nombreux bas. La faute aussi à une équipe en convalescence, qui ne permettait pas réellement aux recrues de s’épanouir.

Mais depuis l’arrivée de Flick, c’est un autre Raphinha qui s’affirme. Pendant que la hype a choisi Lamine Yamal et que Robert Lewandowski empile les buts de manière compulsive, Raphinha s’affirme comme le troisième homme fort de l’attaque. Pas celui choisi par défaut, mais bien celui indispensable à la réussite du plan de Flick. Et le journal espagnol Sport ne s’y trompe pas, au moment de commenter la fabuleuse prestation du Brésilien face au Bayern Munich.

Des statistiques impressionnantes

« Ce n’est plus une séquence. Ce n’est pas un moment de forme. Ce n’est pas une coïncidence. C’est stratosphérique. Incroyable Raphinha. Deux beaux buts. Ce Barça, c’est le Barça de Lamine, le Barça de Lewandowski, le Barça de Fermín… mais c’est surtout le Barça d’un ailier brésilien qui marque des buts, court et contamine l’équipe avec son électricité. Ce n’est pas Neymar, c’est Raphinha », s’emballe le journal pro-Barça. A raison, tant Raphinha a éclaboussé de sa classe ce choc de la 3e journée de la Ligue des Champions.

Un premier but où il a fait passer Neuer pour un débutant, un deuxième plein de volonté, et un troisième splendide avec son contrôle dans la course, et voilà comment Raphinha est devenu le héros d’une rencontre tant redoutée par les fans barcelonais. Déjà auteur de 5 buts et 7 passes décisives en Liga, le Brésilien de 27 ans en est désormais à 4 réalisations en Ligue des Champions (avec une passe décisive). Des statistiques époustouflantes qui témoignent d’une maturité nouvelle.