Newcastle - PSG : la masterclass de Bruno Guimarães a illuminé St James’ Park !

La suite après cette publicité

Un match taille patron. Difficile de mieux décrire la performance réalisée par Bruno Guimarães, mercredi soir au St James’ Park, face au Paris Saint-Germain. Titularisé dans le 4-3-3 d’Eddie Howe aux côtés de Sandro Tonali et Sean Longstaff, le Brésilien de 25 ans a brillé de mille feux, montrant tout l’étendue de son talent. Profitant du 4-2-4 dessiné par Luis Enrique et de l’infériorité numérique des Rouge et Bleu dans l’entrejeu, le natif de Rio de Janeiro a ainsi porté les siens vers un succès de prestige (4-1) pour la deuxième journée du groupe F de cette Ligue des Champions 2023-2024.

Parfaitement placé sur la relance catastrophique de Marquinhos, le droitier d’1m82 permettait ainsi à Miguel Almiron d’ouvrir le score peu après le quart d’heure de jeu (1-0, 17e). Profitant, une nouvelle fois, des largesses défensives de son coéquipier en sélection, Guimarães s’offrait également une passe décisive, juste avant la pause, en déposant le cuir sur la tête de Dan Burn (2-0, 40e). Omniprésent dans le coeur du jeu et bien aidé par le travail acharné de ses partenaires, l’ancien joueur de l’OL n’avait qu’une idée en tête : marquer les esprits. Il suffisait d’ailleurs de voir sa réaction enflammée lorsque la VAR validait le deuxième but de Newcastle, et ce après de longues minutes d’incertitude…

À lire

Newcastle - PSG : une soirée historique pour les Magpies et Eddie Howe

Bruno Guimarães a marqué les esprits !

Fort d’un volume de jeu époustouflant et insatiable à la récupération (14 ballons volés, soit le plus haut total parmi les 22 acteurs), l’homme aux 14 sélections (1 but) avec le Brésil n’hésitait pas, non plus, à faire parler sa qualité technique pour apporter le danger aux abords de la surface parisienne. Des percussions intéressantes débouchant sur deux frappes cadrées en autant de tentatives. Dans le temps additionnel de la première période, Guimarães échappait cependant au pire. Au duel avec Ugarte, le milieu passé par l’Athletico Paranaense projetait violemment son adversaire au sol. Un coup dans le dos qui ne lui vaudra finalement qu’un carton jaune, et ce malgré les contestations parisiennes auprès d’Istvan Kovacs, l’arbitre de ce choc.

La suite après cette publicité

Loin d’être déstabilisé par cet épisode, le Brésilien poursuivait finalement sur sa lancée au retour des vestiaires. Disponible pour ses partenaires, précieux dans l’orientation du jeu et toujours aussi combattif, celui qui voit courir son contrat jusqu’en juin 2026 chez les Geordies ne laissait aucun répit à Manuel Ugarte et Warren Zaïre-Emery, souvent dépassés dans l’entrejeu. Logiquement élu homme du match par la rédaction FM, l’intéressé se voyait, par ailleurs, complimenter par son entraîneur, Eddie Howe, interrogé au micro de TNT Sports BR.

«C’est une pièce fondamentale pour ce club, nous l’aimons tous ici», assurait notamment l’Anglais de 45 ans. Titulaire indiscutable depuis la reprise (9 titularisations 10 rencontres toutes compétitions confondues, 1 but et 2 passes décisives), Bruno Guimarães confirme donc, une fois de plus, son rôle prégnant dans le nord de l’Angleterre. Arrivé de l’OL à l’hiver 2022, contre un chèque d’environ 40 millions d’euros, le nouveau soldat de la Toon Army se régale de plus en plus et totalise désormais 11 buts et 8 passes décisives sous le maillot des Magpies. Une très belle réussite individuelle justifiant également la montée en puissance de tout un club et confirmant, par ailleurs, les choix judicieux effectués par les propriétaires saoudiens sur les derniers mercatos…