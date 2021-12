Les amateurs de FIFA Ultimate Team (FUT) attendaient ce moment, la Team of the Week (11e édition) est enfin arrivée, avec du bon monde. Antoine Griezmann obtient par exemple un sacré boost. Mais aussi Gaëtan Laborde qui est en feu en ce moment ou encore James Maddison qui a cartonné le week-end dernier avec Leicester. On vous présente tout ça dans cet épisode de FUT Express !

