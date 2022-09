Maccabi Haïfa-PSG : Kylian Mbappé lance un avertissement à ses coéquipiers

Sans vraiment briller, le Paris Saint-Germain s'est imposé sur la pelouse du Maccabi Haïfa (3-1) dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des Champions. Un succès qui permet au club de la capitale de prendre les rênes du groupe H, devant le SL Benfica, vainqueur de son côté à Turin face à la Juventus, profitant d'une meilleure attaque malgré une différence de buts similaire (5 buts marqués contre 4).

Dans cette rencontre, l'attaquant français Kylian Mbappé est d'abord impliqué sur le but égalisateur de Lionel Messi, voyant son centre contré dans les pieds de la Pulga. Schéma inverse en seconde période : le champion du monde 2018 est lancé par l'Argentin après l'heure de jeu pour crucifier Josh Cohen d'une belle frappe à ras de terre et ainsi permettre au club de la capitale de prendre l'avantage pour la première fois en Israël, avant le but du break de Neymar en fin de rencontre.

«Il faudra s'améliorer...»

Une réaction collective qui a plu au numéro 7 du Paris Saint-Germain, au micro de Canal + quelques instants après le coup de sifflet final : «on s'est fait un peu endormir et on concède ce premier but. Après, on a bien réagi et on a commencé à installer notre jeu, à essayer de faire la différence. C'est ce qu'on a fait et on a réussi à mettre le deuxième et à clouer le spectacle à la fin avec le troisième.»

Néanmoins, Kylian Mbappé est conscient des quelques lacunes montrées par les siens dans cette rencontre, bousculés en première période par les Israëliens, et espère voir de meilleures choses lors des prochaines échéances : «il faudra s'améliorer, qu'on travaille, on bosse la semaine donc maintenant, il faut qu'on ait des résultats rapidement dans le jeu parce que les choses importantes vont vite arriver avec la coupure (la trêve internationale de septembre, ndlr) et la Coupe du monde.»