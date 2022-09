Ligue des champions : le Real Madrid s'en sort face à Leipzig, Manchester City renverse Dortmund, la Juventus tombe contre Benfica

Après la victoire à domicile de l'AC Milan face au Dinamo Zagreb (3-1) et le match nul entre le Shakhtar Donetsk et le Celtic FC (1-1), la deuxième journée de la Ligue des champions continuait en ce mercredi soir avec sept rencontres au programme. Parmi elles, on retrouve la Juventus, dans le même groupe que le Paris Saint-Germain, qui recevait Benfica. Pour le choc de cette soirée de C1, le Real Madrid, inarrêtable en ce début de saison (7 victoires en 7 matches TCC), accueillait un RB Leipzig un peu plus confiant après son gros succès face au Borussia Dortmund, qui évoluait sur la pelouse de Manchester City.

On commence ce Tour d'Europe à l'Estadio Santiago-Bernabéu avec le joli duel de la poule F entre le Real et le RBL. L'occasion pour les Merengues de continuer leur série de victoires, tandis que Leipzig, dirigé par Marco Rose, devait se relancer après son revers subi à domicile face au Shakhtar. Alors que Nkunku était à peine trop court pour reprendre le centre de Werner (34e), Valverde n'était pas loin de mettre le club de la capitale devant sur une contre-attaque, mais si Gulacsi s'illustrait devant l'Uruguayen (72e). Ce dernier libérait finalement l'antre madrilène d'un bel enchaînement suivi d'une frappe dans le petit filet gauche du portier adverse (1-0). D'une belle reprise en bout de course, Asensio bouclait finalement le deuxième succès du RMCF dans cette C1 et le 100e de Carlo Ancelotti, à deux petites victoires du recordman Sir Alex Ferguson avec Manchester United.

La Juve tombe à domicile, Chelsea et Potter accrochés

Direction le Juventus Stadium, où les Benfiquistas avaient l'occasion de prendre seuls la place de leader du groupe H en cas de victoire, combinée à un faux-pas du PSG. Mission réussie pour les hommes de Roger Schmidt, qui s'imposaient en terres piémontaises. Pourtant, en début de match, les Turinois débloquaient d'abord la marque sur un but 100% anciens de Ligue 1 : le coup-franc de l'ancien du PSG Paredes pour la tête de l'ex-Olympien Milik. J. Mario à 11 mètres juste avant la pause et Neres sur un second ballon donnaient finalement l'avantage aux visiteurs. Une victoire qui permet aux Portugais d'être ex-aequo (6 points) dans le groupe H avec le PSG, devant à la différence de buts.

Dans les autres rencontres de la soirée, Manchester City renversait le Borussia Dortmund, qui avait pourtant ouvert le score grâce à Bellingham (0-1). Finalement, la superbe frappe de Stones (1-1) et la reprise zlatanesque de Haaland (2-1) permettaient aux Skyblues de prendre les trois points et ainsi prendre seul la première place du groupe G. L'autre club anglais, Chelsea, pour la première de son nouvel entraîneur Graham Potter, était tenu en échec par le Red Bull Salzbourg sur sa pelouse. Naples, après deux penalties ratés de Zielinski, sortait vainqueur du terrain des Rangers par le biais de Politano, Raspadori et Ndombele dans le temps additionnel. Enfin, Copenhague et Séville se quittaient sur un match nul et vierge, confirmant la mauvaise dynamique du club andalou (6e match sans victoire en 7 joués).

Les résultats complets du multiplex

Groupe A :

Rangers 0-3 Naples : Politano (sp 68e), Raspadori (85e), Ndombele (90+1e)

Groupe E :

Chelsea 1-1 RB Salzbourg : Sterling (48e) / Okafor (75e)

Groupe F :

Real Madrid 2-0 RC Leipzig : Valverde (80e), Asensio (90+1e)

Groupe G :

Manchester City 2-1 Borussia Dortmund : Stones (80e), Haaland (84e) / Bellingham (56e)

FC Copenhague 0-0 Séville FC

Groupe H :

Maccabi Haïfa - Paris SG : résumé à retrouver ici

Juventus 1-2 Benfica : Milik (4e) / J. Mario (sp 44e), Neres (55e)