Liga : avec un doublé de Kylian Mbappé, le Real Madrid s’impose face au Betis

Le Real Madrid est déjà dans l’urgence. Depuis l’arrivée de Kylian Mbappé au sein du plus grand club du monde, ce dernier patine. Dans la lignée des performances maussades de l’international français, qui ne manque pas de bonnes intentions, les Merengues réalisent un début de saison compliqué. Certes vainqueur de la Supercoupe d’Europe, le club de la capitale ibérique peine en Liga avec qu’une seule victoire en trois rencontres. Le Real sort d’ailleurs d’un nul frustrant face à Las Palmas jeudi (1-1). Déjà en retard de sept points sur le FC Barcelone avant la rencontre du soir, les hommes de Carlo Ancelotti se devaient de l’emporter. Et si possible avec un but de Kylian Mbappé.

Motivé, le meilleur buteur de l’histoire du PSG avait à cœur d’y parvenir. Dès la septième minute, le Bondynois s’est montré en jambes et s’est procuré sa première occasion. La riposte andalouse ne s’est pas fait attendre mais la tête d’Ez Abde n’a pas été cadrée (9e). Finalement, les Merengues ont conservé leur domination, mais ont été trop brouillons pour ouvrir le score. Désireux d’ouvrir son compteur en Liga, Kylian Mbappé a continué d’être menaçant. Après avoir raté sa reprise (22e), l’ancien Monégasque a trop croisé sa tentative quelques instants après (25e). Dans le jeu, l’attaquant de 25 ans a également montré du mieux à l’instar de cette belle construction avec Vinicius (39e). Finalement encore trop justes techniquement dans le dernier geste, le Real a dû se contenter du nul à la pause.

Kylian Mbappé débloque son compteur avec le Real Madrid en Liga

En seconde période, les deux équipes sont revenues avec de meilleures intentions. Toujours aussi désireux d’inscrire son premier but en Liga, le numéro 9 madrilène a vu sa frappe fuir le cadre d’entrée après une belle frappe de Vinicius sur le poteau (50e), avant que Rodrygo ne connaisse le même sort six minutes après (56e). Et même après la menace Vitor Roque de la tête (61e), on sentait que le Real Madrid accélérait sérieusement. Et comme un symbole, la solution est venue de Kylian Mbappé. Au terme d’une action bien construite, Federico Valverde est trouvé à l’entrée de la surface. Habile, l’Uruguayen glissait un ballon parfait pour le Français derrière sa jambe. Ce dernier ne se faisait pas prier pour finir du gauche (1-0, 70e). Libérés, les Madrilènes ont continué d’accélérer et Vinicius s’est offert une belle percée avant de heurter le portier du Betis.

Finalement pas en position de hors-jeu, le Brésilien a été récompensé par un penalty logique. Classe, ce dernier a décidé de le donner à Kylian Mbappé. Sur un nuage après avoir inscrit son premier but en Liga quelques minutes avant, le capitaine de l’équipe de France a trompé Rui Silva avec un contrepied parfait (2-0, 76e). Revigorés depuis l’entrée décisive de Brahim Díaz, les Madrilènes ont cherché à inscrire un troisième but, mais n’y sont pas parvenus avec la sortie de Kylian Mbappé à la 87e minute. En faisant le plein de confiance, le Real Madrid a sécurisé son deuxième succès de la saison et reviennent à quatre points du leader, le FC Barcelone. Dans une autre mesure, toute aussi importante, Kylian Mbappé a fait taire ses détracteurs avec un doublé qui va sûrement lui permettre de lancer officiellement son aventure à Madrid.