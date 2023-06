Nice : Alexis Beka Beka dans le viseur d’un club turc

Après plusieurs années passées à Caen avec son club formateur, la carrière d’Alexis Beka Beka s’est emballée. Lors du mercato estival 2021, le milieu de terrain est dans un premier temps parti en Russie, du côté du Lokomotiv Moscou avant de revenir en France un an plus tard. A Nice, le joueur de 22 ans a vécu une saison mitigée. Arrivé sur la Côte d’Azur contre environ 12 millions d’euros, le natif de Paris n’a été titularisé qu’à seulement huit reprises toutes compétitions confondues avec le Gym. Et malgré un contrat à long terme qui le lie à Nice jusqu’en 2027, la carrière d’Alexis Beka Beka pourrait prendre un nouveau tournant.

En effet, selon les dernières indiscrétions de nos confrères du Parisien, Alexis Beka Beka pourrait ne pas s’éterniser trop longtemps sur la Côte d’Azur un an seulement après sa signature donc. Besiktas aurait entamé les négociations pour faire venir le Niçois cet été. Un prêt serait même envisagé par toutes les parties prenantes. Les discussions seraient d’ailleurs positives, d’après une source proche du dossier relayée par le média français, qui rajoute que plusieurs autres clubs, dont le nom n’a pas filtré, seraient également intéressés. Affaire à suivre donc…

