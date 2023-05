Liga : Javier Tebas se paie encore la tête du Real Madrid

La suite après cette publicité

Javier Tebas ne manque jamais l’occasion d’égratigner le Real Madrid et le Barça. Invité du podcast Floha Seca ce jeudi, le président de la Liga a décrypté l’actualité footballistique en Espagne et notamment le projet de Super League européenne, remis sur la table ces derniers mois et dont le Real Madrid entend toujours se porter candidat. Selon lui, les ambitions européennes de Florentino Pérez ne feront que tuer la Liga.

«Nos clubs gagnent autant que ceux de la Premier League grâce aux droits TV. Madrid pleure beaucoup… Lorsque les chiffres des revenus des clubs sortent, le Real Madrid et le FC Barcelone sont toujours en tête… Je ne sais pas ce qu’ils veulent d’autre, a d’abord lancé Tebas, avant d’évoquer en profondeur la Super League. Je connais le président du Real Madrid depuis de nombreuses années, j’ai eu de nombreuses rencontres avec lui et je sais ce qu’il pense du football espagnol et européen. Il veut jouer dans une grande ligue et l’excuse pour pouvoir partir est que la Liga est très faible et qu’il n’y a pas assez d’argent généré pour soutenir les grands clubs (…) Mais il triche avec la question de la Super League, parce que tu finis par tuer le produit national et il le sait, car il n’est pas stupide. »

