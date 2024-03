CdF : Marcin Bulka envoie un message au PSG

Le 15 septembre dernier, Marcin Bulka et l’OGC Nice faisaient tomber le PSG en Ligue 1. Les Aiglons sont encore les seuls à avoir gagné contre Paris cette saison en championnat. Alors à l’approche du quart de finale de Coupe de France, les Niçois tentent de mettre la pression sur l’équipe de la capitale. Présent en conférence de presse hier, l’ancien gardien du PSG Marcin Bulka croit en un nouvel exploit de son équipe : « il s’est passé pas mal de temps depuis, mais on est capables de le faire. Nous sommes les seuls à avoir gagné au Parc, ça montre qu’on sait le faire. L’objectif est de se qualifier ». Pour cela, les Azuréens peuvent compter sur un gardien habile dans l’exercice des tirs au but.

« Si on a la possibilité de gagner dans le temps réglementaire, on prendra. À vous de juger si on est bon dans l’exercice, mais on doit être présents sur le terrain avant de penser à la séance de tirs au but. Et si je peux faire du bien à l’équipe ». Il y a deux ans, l’OGC Nice avait éliminé le PSG au Parc après une séance de tirs au but où le Polonais avait brillé.