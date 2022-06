Pau va s'offrir le « Messi vietnamien »

Quang Hai Nguyen, son nom ne vous dit sans doute rien, pourtant il est bien l'une des principales attractions au Viêt Nam. Présenté par les médias locaux comme le «Messi vietnamien», le milieu offensif, âgé de 25 ans et star de l'équipe nationale, devrait d'ailleurs rapidement découvrir les pelouses françaises.

Ainsi, comme le révèle L'Equipe ce dimanche, celui qui était ciblé par plusieurs écuries de Ligue 2 est attendu à Pau dans les prochains jours pour y passer sa visite médicale et y signer son contrat de deux ans, plus une année en option. Un joli pari réalisé par le club palois pour celui qui est suivi par près de 800 000 personnes sur Instagram et plus de 2,5 millions d'abonnés sur Facebook.